Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 06:57

Происшествия

ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили минувшей ночью восемь украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате атаки пострадавших и существенных повреждений на земле нет. В одном из районов после падения БПЛА загорелась сухая трава, однако пожарные быстро потушили возгорание.

В регионе объявили отбой опасности атаки беспилотников.

Этой ночью вражеские беспилотники также атаковали Тамбовскую область. Всего местные средства ПВО уничтожили 11 дронов. В результате инцидента произошло единичное возгорание.

Кроме того, атаке БПЛА подверглись Брянская, Липецкая и Белгородская области. В последнем регионе в результате прилетов беспилотников пострадала одна из жительниц села Варваровка.

113 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за ночь

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика