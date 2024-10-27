ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили минувшей ночью восемь украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате атаки пострадавших и существенных повреждений на земле нет. В одном из районов после падения БПЛА загорелась сухая трава, однако пожарные быстро потушили возгорание.

В регионе объявили отбой опасности атаки беспилотников.

Этой ночью вражеские беспилотники также атаковали Тамбовскую область. Всего местные средства ПВО уничтожили 11 дронов. В результате инцидента произошло единичное возгорание.

Кроме того, атаке БПЛА подверглись Брянская, Липецкая и Белгородская области. В последнем регионе в результате прилетов беспилотников пострадала одна из жительниц села Варваровка.