Песков заявил, что обман Запада с минскими соглашениями стал уроком для РФ

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Обман Запада в ситуации с минскими соглашениями стал уроком для России, благодаря которому в будущем страна сможет лучше отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент их беседы он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Если канцлер ФРГ говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение вещей, говорит: "Мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время". Разве это не обман? По-русски это обман", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российская сторона больше не испытывает романтизм в отношении других государств. Москва научилась отстаивать свои интересы, не идя на поводу "лживых обещаний".

При этом в рамках дальнейших переговоров, формируя свою позицию, страна будет учитывать прежний обман со стороны Запада. Кроме того, Москва будет помнить об отказе Украины от стамбульских договоренностей и не упустит из внимания нежелание киевских властей нести ответственность за свои слова.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что Украина могла сохранить свою целостность и избежать конфликта внутри государства, если бы все же выполнила Минские соглашения.

Представитель Кремля также выразил мнение, в соответствии с которым состоявшийся разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа означает, что РФ и Штаты теперь будут говорить "о мире, а не о войне".