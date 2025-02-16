Песков заявил, что США смогут быстро отменить санкции в случае визита чиновников РФ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США при желании могут быстро отменить санкции в случае возможного визита российской делегации.

При этом в настоящий момент рестрикции действуют в отношении многих высокопоставленных должностных лиц России. Песков высказался об этом в рамках интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело – может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков указал, что поручения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по итогам их телефонного разговора привели в движение машину "помощников и ведомств".

Он напомнил, что во время разговора, который состоялся 12 февраля, лидеры государств согласились о решении сложных проблем посредством мирных переговоров.