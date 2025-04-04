Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО не обсуждали размещение миротворцев на Украине

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Вопрос о размещении миротворцев НАТО на Украине не обсуждался в ходе заседания совета глав МИД стран Альянса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Если НАТО будет обсуждать или, в конце концов, решит разместить миротворцев, это будет конец, потому что таким образом НАТО и Россия получат шанс вступить в конфликт друг с другом, и тогда начнется третья мировая война", – цитирует его РИА Новости.

Он выразил надежду, что в будущем участники НАТО не будут обсуждать миротворческие миссии на Украине, так как РФ не потерпит войска Альянса на территории, подконтрольной Киеву.

Кроме того, на встрече глав МИД не обсуждали вопрос о возможном нарушении режима прекращения огня на Украине и его последствий, поскольку режим прекращения огня еще не установлен, заключил Сийярто.

Ранее СМИ писали, что страны Евросоюза рассматривают сразу несколько вариантов размещения военных на Украине. По одному из планов, военных могут разместить на западе Украины или в соседнем государстве.

При этом Франция, по версии журналистов, выступает за вариант, который предполагает размещение военных в центре Украины, вдоль реки Днепр и на удалении от линий боевого соприкосновения.

В это же время власти Франции и Великобритании пока терпят неудачу в своих попытках убедить европейских союзников направить войска на Украину, уточняли журналисты.

