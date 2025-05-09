Зеленский ввел санкции против 74 компаний из РФ, Китая, Ирана и Узбекистана

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 74 компаний, зарегистрированных в России и других странах. Соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.

Рестрикции коснулись металлургических, машиностроительных, авиастроительных и химических предприятий, а также ряда конструкторских бюро. Кроме того, под санкции подпали компании, зарегистрированные в Китае, Иране и Узбекистане. Рестрикции будут действовать 10 лет.

Санкции включают в себя блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности и прекращение торговых соглашений.

Ранее Верховный суд Украины впервые отменил персональные санкции, введенные Зеленским против физического лица. Инстанция признала противоправным и недействительным указ о введении персональных санкций в отношении гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея. Он был членом совета директоров "Сетелем банка" – дочернего предприятия Сбербанка и французской BNP.

В своем иске француз указал, что в момент введения санкций в 2023 году он уже несколько лет не занимал эту должность, и Верховный суд встал на его сторону.

