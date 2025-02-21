Верховный суд Украины впервые признал недействительными санкции Зеленского

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Верховный суд Украины впервые отменил персональные санкции, введенные президентом страны Владимиром Зеленским против физического лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Эспресо".

Суд признал противоправным и недействительным указ о введении персональных санкций в отношении гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея. Он был членом совета директоров "Сетелем банка" – дочернего предприятия Сбербанка и французской BNP. В своем иске француз указал, что в момент введения санкций в 2023 году он уже несколько лет не занимал эту должность, и Верховный суд встал на его сторону.

Ограничения против Дюрея были введены сроком на 10 лет. Они предполагали блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку исполнения всех финансовых обязательств и запрет въезда в страну.

Ранее Зеленский ввел бессрочные персональные санкции против бывшего лидера Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Согласно указу о применении персональных государственных санкций, введенные ограничения предполагают лишение госнаград, блокировку активов, невозможность вывести денежные средства за пределы Украины, а также прекращение торговых соглашений и остановку выполнения торговых операций.

Позже украинский президент заявил о готовности снять санкции с Порошенко и других людей, если они покроют дефицит бюджета страны. По словам Зеленского, люди создают фонды на поддержку военных и получают деньги, которые потом отдают участникам своей партии.