Порошенко обвинил Зеленского в четырехкратном уклонении от повесток в военкомат

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Лидер Украины Владимир Зеленский четыре раза избегал получения повестки в военкомат, чтобы не служить в Вооруженных силах страны. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает РИА Новости.

"Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия", – высказался Порошенко.

Отвечая на вопрос журналистов о своем сыне, который еще не достиг мобилизационного возраста в 25 лет, политик заявил, что тот сейчас учится в вузе. Порошенко добавил, что если его сыну придет повестка, то он "будет действовать иначе, чем господин Зеленский".

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении главы движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, экс-президента Украины Порошенко, олигархов Игоря Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Константина Жеваго, а также бизнесмена Геннадия Боголюбова.

Как уточнил украинский лидер, он готов снять с Порошенко и других людей ограничения, если те покроют дефицит украинского бюджета. Также СМИ писали, что Порошенко могут арестовать по подозрению в госизмене.