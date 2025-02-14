Фото: 123RF/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Введение санкций украинскими властями против бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является принципом "СДД" (сожрите друг друга. – Прим. ред.). Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам Рогова, Зеленский таким образом решил избавиться от соперника на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольных ему землях.

Те, кто недавно зарабатывал на украинском конфликте и убийстве граждан, начали "сводить друг с другом счеты", чтобы удержаться у власти и выжить в неопределенном и опасном для них будущем, добавил собеседник агентства.

Украинский президент ввел санкции в отношении Порошенко, олигархов Игоря Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Константина Жеваго, бизнесмена Геннадия Боголюбова и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Как уточнил Зеленский, он готов снять с Порошенко и других людей ограничения, если те покроют дефицит украинского бюджета. Также СМИ писали, что экс-лидера Украины могут арестовать по подозрению в госизмене.