АиФ: экс-президента Украины Порошенко могут арестовать по обвинению в госизмене

Фото: 123RF/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут арестовать по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

У дома экс-лидера страны, а ныне главы оппозиционной партии "Европейская солидарность", якобы дежурят силовики. Задержать Порошенко могут 13 февраля, считают журналисты.

Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против бывшего президента за, предположительно, госизмену. Кроме того, Порошенко отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.

Бывший президент страны назвал такое решение провокацией и преступлением, у которого есть заказчик и исполнитель – нынешний лидер Украины Владимир Зеленский.

