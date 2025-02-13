АиФ: экс-президента Украины Порошенко могут арестовать по обвинению в госизмене

13 февраля, 11:48Политика
Фото: 123RF/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут арестовать по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.
У дома экс-лидера страны, а ныне главы оппозиционной партии "Европейская солидарность", якобы дежурят силовики. Задержать Порошенко могут 13 февраля, считают журналисты.
Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против бывшего президента за, предположительно, госизмену. Кроме того, Порошенко отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.
Бывший президент страны назвал такое решение провокацией и преступлением, у которого есть заказчик и исполнитель – нынешний лидер Украины Владимир Зеленский.