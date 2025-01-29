ТАСС: на Украине арестовано все имущество сына Порошенко

Фото: 123RF/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

На Украине арестовали все имущество сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как утверждают журналисты, причиной ареста имущества стало игнорирование сыном Порошенко повесток.

"Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона "Об исполнительном производстве", постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику", – говорится в документе украинского Минюста.

Также ведомство постановило взыскать с мужчины в пользу государства штраф в размере 51 000 гривен.

Ранее сына украинского политика также признали уклонистом из-за неявки за военной повесткой. В результате он был оштрафован на 25 500 гривен. Отмечалось, что в случае неуплаты за 15 суток сумма удвоится.