РИА Новости: женщины отбили у сотрудников военкомата мужчину на западе Украины

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Две гражданки Украины отбили мужчину, которого пытались силой мобилизовать сотрудники военкомата в городе Ровно, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Издание уточняет, что работники при помощи неизвестного гражданского лица пытались запаковать мужчину в автобус. Именно в этот момент женщины с криками "Отпустите человека, вы не имеете права (его задерживать. – Прим. ред.)" подбежали к транспорту и отбили его.

Ранее Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января. Вместо них будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах.

Ожидается, что в комиссиях будут работать свыше 4,3 тысячи медиков. Они будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Комиссии начнут выборочно получать на рассмотрение пациента.

До этого в СМИ заявили о росте числа призывников, отказывающихся от ведения боев на стороне ВСУ. В статье приводится статистика, что еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

При этом 17 мая Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных, а также законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

