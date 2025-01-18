РИА Новости: сын Порошенко признан уклонистом от мобилизации

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Алексей Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (также внесен в перечень террористов и экстремистов), признан уклонистом и оштрафован судом, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сына политика признали виновным из-за неявки за военной повесткой. Теперь ему придется выплатить штраф в 25 500 гривен (почти 62 тысячи рублей). В случае неуплаты штрафа за 15 суток сумма удвоится.

Ранее представители Госпогранслужбы Украины рассказывали, что за первые полгода 2024 года не менее 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и сбежать от мобилизации. Сразу 10 человек умерли при попытке переплыть реку Тису в мае прошлого года. В украинском ведомстве уверены, что реальное число погибших больше.

