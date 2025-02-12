Порошенко назвал преступлением введение против него санкций СНБО

Фото: ТАСС/Иван Николаев (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал провокацией и преступлением введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По информации местных журналистов, СНБО ввел санкции против Порошенко, предположительно, за госизмену. Кроме того, бывшему президенту отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.

Порошенко заявил, что данное решение является антиконституционным и политически мотивированным, его заказчиком и исполнителем стал действующий лидер Украины Владимир Зеленский.

"У этого преступления есть много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский", – отметил Порошенко.

Он добавил, что Зеленский весь день занимался санкциями против него вместо того, чтобы заниматься государственными делами, готовиться к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, а также к поездке в Мюнхен.

Ранее на Украине арестовали все имущество сына Порошенко Алексея (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Причиной стало игнорирование им повесток.

Незадолго до этого Алексей Порошенко был признан уклонистом и оштрафован судом из-за неявки за военной повесткой.