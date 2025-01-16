Порошенко заявил о побеге 75% украинских министров после начала СВО

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Около 75% украинских министров сбежали из Киева на запад страны или за границу после начала российской спецоперации, заявил экс-глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщает телеканал "360".

Политик охарактеризовал соответствующие действия преступными.

Обвинение в бегстве Порошенко уже предъявлял украинской власти в октябре прошлого года. По его словам, это произошло в первые дни конфликта после 24 февраля 2022 года. Бывший глава Украины также утверждал, что он "остался в столице с оружием в руках" и сформировал батальон.

По данным украинских СМИ, в стране растет число дезертиров, но огласку получают лишь неудачные попытки солдат пересечь границу. При этом те военные, которым все же удалось покинуть Украину, стараются даже за границей не привлекать к себе внимания и умалчивать о своей службе в рядах украинской армии.