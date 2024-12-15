Журналист Бутусов: подготовленная Францией бригада ВСУ убежала с передовой

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Более тысячи военнослужащих ВСУ дезертировали под Покровском из сформированной и обученной во Франции 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская". Об этом со ссылкой украинского журналиста Юрия Бутусова (признан на территории РФ иноагентом) сообщает РИА Новости.

"В бригаду набрали несколько тысяч человек буквально с улицы – вот этих бусифицированных. Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплоченный коллектив", – заявил Бутусов.

По словам журналиста, более тысячи человек после прибытия на зону боевого соприкосновения сразу сбежали. Ответственным за произошедшее назначили командира бригады, которого впоследствии сняли с должности.

По данным украинских СМИ, в стране растет число дезертиров, но огласку получают лишь неудачные попытки солдат ВСУ пересечь границу. При этом те военные, которым все же удалось покинуть Украину, стараются даже за границей не привлекать к себе внимания и умалчивать о своей службе в рядах украинской армии.