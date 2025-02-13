Захарова назвала введение Зеленским санкций против Порошенко "жабагадюкингом"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о введении президентом Украины Владимиром Зеленским бессрочных санкций против бывшего лидера страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Зеленский ввел в действие персональные санкции против Порошенко. Жабагадюкинг", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее аналогичные санкции были также введены против украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Константина Жеваго, бизнесмена Геннадия Боголюбова и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

До этого некоторые СМИ сообщали, что Порошенко могут арестовать по подозрению в государственной измене. У дома экс-лидера Украины якобы дежурят силовики. До этого Порошенко также отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.