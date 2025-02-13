Зеленский ввел персональные санкции против экс-президента Украины Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные персональные санкции против бывшего лидера страны, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает РИА Новости.

Согласно указу Зеленского о применении персональных государственных санкций, введенные ограничения предполагают лишение госнаград, блокировку активов, невозможность вывести денежные средства за пределы Украины, а также прекращение торговых соглашений и остановку выполнения торговых операций.

Аналогичные санкции были введены против украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Константина Жеваго, бизнесмена Геннадия Боголюбова и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Порошенко могут арестовать по подозрению в государственной измене. У дома экс-лидера Украины якобы дежурят силовики.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против бывшего президента. Порошенко также отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.