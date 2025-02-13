Зеленский готов снять санкции с Порошенко, если тот отдаст свои деньги в бюджет

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Украинский президент Владимир Зеленский готов снять санкции с экс-лидера Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других людей, если они покроют дефицит бюджета страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают, что речь идет о миллиардах", – высказался Зеленский.

По его словам, люди создают фонды на поддержку военных и получают деньги, которые потом отдают участникам своей партии.

"У нас сегодня дефицит бюджета. Эти люди могут вернуть эти миллиарды, мы их отдадим на армию, и я сниму санкции – нет вопросов", – сказал действующий украинский лидер.

Ранее Зеленский ввел бессрочные персональные санкции против Порошенко, олигархов Игоря Коломойского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Константина Жеваго, бизнесмена Геннадия Боголюбова и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Ограничения предполагают лишение госнаград, блокировку активов, невозможность вывести деньги за пределы Украины, а также прекращение торговых соглашений и остановку выполнения торговых операций.

Совет национальной безопасности и обороны Украины также ввел против Порошенко санкции, предположительно, за госизмену. СМИ писали, что его могут задержать 13 февраля.