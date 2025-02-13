СБУ: санкции против Порошенко и Медведчука введены из-за угрозы нацбезопасности

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Санкции против главы оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также еще ряда украинских олигархов и бизнесменов были введены из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Помимо них, под ограничения подпали олигархи Игорь Коломойский (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Константин Жеваго, а также бизнесмен Геннадий Боголюбов. Решение вступило в силу 13 февраля по указу президента страны Владимира Зеленского.

Как уточнили в СБУ, соответствующее предложение было внесено на рассмотрение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины из-за угроз территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц.

Причем большинство из указанных подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается СБУ или другие правоохранительные или антикоррупционные органы.

Например, Коломойский обвинялся в легализации средств, полученных незаконным путем. Медведчуку ранее были предъявлены обвинения в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по ряду других статей.

В свою очередь, Порошенко могут арестовать по подозрению в такому же обвинению, как и председателя совета движения "Другая Украина", отмечали СМИ. У дома экс-лидера Украины якобы дежурят силовики. Политику также отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.