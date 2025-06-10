10 июня, 15:35Политика
Зеленский заявил, что переговоры о территориях должен вести он
Фото: 123RF/wladyslawmus
Украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать территориальные вопросы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, это исключительно его задача.
Глава Украины пояснил, что у его представителей есть полномочия обсуждать только гуманитарные вопросы, такие как судьба военнопленных и возвращение детей, а также прекращение огня.
"Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул он в интервью венгерскому изданию Valasz Online.
При этом Зеленский сделал акцент на то, что он готов обсуждать этот вопрос только с Владимиром Путиным. Также украинский лидер подчеркнул, что Киев не готов признать утраченные территории "де-юре российскими".
Желание Киева вернуть утраченные территории ранее прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявлял, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. Министр подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, нацеленным на устранение первопричин конфликта.