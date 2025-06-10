Зеленский заявил, что переговоры о территориях должен вести он

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Украинская делегация на переговорах с Россией не может обсуждать территориальные вопросы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, это исключительно его задача.

Глава Украины пояснил, что у его представителей есть полномочия обсуждать только гуманитарные вопросы, такие как судьба военнопленных и возвращение детей, а также прекращение огня.

"Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул он в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

При этом Зеленский сделал акцент на то, что он готов обсуждать этот вопрос только с Владимиром Путиным. Также украинский лидер подчеркнул, что Киев не готов признать утраченные территории "де-юре российскими".

Желание Киева вернуть утраченные территории ранее прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявлял, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. Министр подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, нацеленным на устранение первопричин конфликта.

