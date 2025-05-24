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Заявление бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам от 1991 или 2022 годов стало серьезным прорывом для представителей Киева в осознании происходящего в рамках текущего конфликта. Об этом заявила член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

"На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением", – приводит РИА Новости слова политика.

Ковитиди подчеркнула, что "кровожадная политика" украинского президента Владимира Зеленского ежедневно уносит тысячи жизней, хотя сам он четко осознает невозвможность возврата к прежним границам.

Комментируя желания Киева вернуть утраченные территории, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. Министр подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, нацеленным на устранение первопричин конфликта.

Владимир Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. По словам президента, вооруженные силы в данный момент работают над данной задачей.