СФ одобрил закон о расширении применения статуса иностранного агента

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон о расширении применения статуса иностранного агента. Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.
Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.
Согласно закону, список иноагентов может размещаться в интернете в открытом доступе. СМИ, подходящие под этот статус, должны указывать его в своих публикациях. В то же время это не будет распространяться на интернет-пользователей и блогеров.
Кроме того, статус иноагента должны будут указывать в своих материалах физлица-иноагенты. Это требование также будет касаться учредителей, членов, участников и руководителей политобъединений и НКО-иноагентов.
В документе в том числе отмечается, что физические лица, являющиеся иноагентами, не смогут занимать должности на государственной службе. Также им будет запрещен доступ к государственной тайне.
В декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента влечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
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