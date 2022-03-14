14 марта, 19:14
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Роскомнадзор предупредил об ответственности за участие в киберпреступлениях. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
По данным Роскомнадзора, с 24 февраля в отношении различных систем правительства России увеличилось число кибератак. Для этого используются большие вычислительные мощности.
"Злоумышленники стараются активно привлекать к противоправным действиям российских пользователей. В социальных сетях развернута широкая агитационная кампания", – говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре напомнили, что за подобные действия грозит в том числе уголовная ответственность.
Ранее главный специалист аудита по информационной безопасности T. Hunter Владимир Макаров рассказал, что нападению со стороны хакеров подвергся ресурс godmonitoring.ru, который отвечает за мониторинг государственных сайтов и хранит скрипты статистики.
При этом Макаров отметил, что взлома порталов ФСИН, Роскомнадзора, Росавиации, Минпромторга, Росстандарта и других ведомств не происходило.
28 февраля сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. На страницах у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.
Позднее российские хакеры из Killnet сообщили, что обрушили сайт группировки Anonymous после ее атаки на российские интернет-ресурсы, в том числе СМИ. В Killnet призвали граждан России не верить фейковой информации в интернете и не сомневаться в своей стране.
В Минцифры РФ сообщили о непрерывных хакерских атаках на российские интернет-ресурсы
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