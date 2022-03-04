"Роскосмос" сообщил о снижении интенсивности кибератак со стороны Украины

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Фото: depositphotos/PirenX
Система безопасности "Роскосмоса" зафиксировала снижение интенсивности кибератак с территории Украины. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации, передает ТАСС.
При этом в "Роскосмосе" сообщили, что атаки из других стран на компанию и ее предприятия еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что хакерская группировка NB65 взломала связь "Роскосмоса" со спутниками. Позже генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин опроверг эту информацию.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
На следующий день после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.
Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
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