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наука

10:15

Рогозин опроверг информацию о потере связи со спутниками

наука

Фото: depositphotos/cookelma

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг информацию о потере связи со спутниками из-за хакерской атаки. Об этом сообщает RT.

"Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности", – сказал Рогозин, уточнив, что центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме.

До этого сообщалось, что хакерская группировка NB65 взломала связь "Роскосмоса" со спутниками.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день после начала спецоперации группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну РФ. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

28 февраля сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. На страницах у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

Позднее российские хакеры из Killnet сообщили, что обрушили сайт группировки Anonymous после ее атаки на российские интернет-ресурсы, в том числе СМИ. В Killnet призвали граждан России не верить фейковой информации в интернете и не сомневаться в своей стране.

Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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