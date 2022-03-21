Рассекречен возможный дизайн нового iPhone 14

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Инсайдеры обнародовали чертежи будущего флагманского смартфона от Apple – iPhone 14. Об этом сообщает Life.ru.

Судя по изображениям, внешний вид устройства не претерпит значительных изменений – смартфон будет иметь привычную плоскую рамку и переднюю панель с фронтальной камерой и сенсорами Face ID. Кроме того, iPhone 14 получит двойную основную камеру.

Предполагается, что базовая модель будет оснащаться 6,1-дюймовым экраном, а iPhone 14 Max – дисплеем диагональю 6,7 дюйма.

Ранее компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому, то система заблокирует доступ.