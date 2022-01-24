Стали известны возможные новые устройства Apple

09:41
Фото: depositphotos/bloodua
Apple готовит осенью широкую презентацию новых устройств, сообщает 9to5mac со ссылкой на колумниста Bloomberg и инсайдера Марка Гурмана.
По его словам, помимо iPhone 14, компания представит серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro, а также умные часы Apple Watch, обновленный MacBook Air, недорогую версию MacBook Pro, второе поколение AirPods Pro и стационарные компьютеры iMac и Mac Pro на процессорах серии M.
При этом первая презентация Apple состоится в апреле или марте 2022 года. Мероприятие будет посвящено новому iPhone SE, обновленному iPad Air и компьютерам iMac или Mac mini.
Ранее стало известно, что Apple представит новый смартфон iPhone SE позднее, чем планировалось изначально. Аналитик Росс Янг заявил, что до конца января компания начнет производство экранов для устройства, а сборка самих телефонов стартует только в марте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: