Стали известны возможные новые устройства Apple

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Apple готовит осенью широкую презентацию новых устройств, сообщает 9to5mac со ссылкой на колумниста Bloomberg и инсайдера Марка Гурмана.

По его словам, помимо iPhone 14, компания представит серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro, а также умные часы Apple Watch, обновленный MacBook Air, недорогую версию MacBook Pro, второе поколение AirPods Pro и стационарные компьютеры iMac и Mac Pro на процессорах серии M.

При этом первая презентация Apple состоится в апреле или марте 2022 года. Мероприятие будет посвящено новому iPhone SE, обновленному iPad Air и компьютерам iMac или Mac mini.

Ранее стало известно, что Apple представит новый смартфон iPhone SE позднее, чем планировалось изначально. Аналитик Росс Янг заявил, что до конца января компания начнет производство экранов для устройства, а сборка самих телефонов стартует только в марте.

