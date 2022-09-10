Фанатов Apple призвали не покупать iPhone 14

Фото: Apple.com

Представленный на днях iPhone 14 стал главным разочарованием года на фоне более продвинутых модификаций смартфона. Об этом пишет портал Gizchina.

Активный интерес пользователи проявили к моделям Pro и Pro Max, получившим наибольшее количество изменений. При этом базовый iPhone 14 сопоставим с аналогичной моделью прошлого года, поэтому покупать его нет смысла, считают в издании.

"iPhone 14 сам по себе является самым большим разочарованием года. <...> Меня поражает, как Apple могла дать нам iPhone 13, назвав его iPhone 14", – написал автор Gizchina Федерик Ньяме.

Он напомнил, что базовый iPhone 14 почти не отличается от своего предшественника, за исключением процессора A15 Bionic, который был установлен в iPhone 13 Pro. Не произошло изменений и в камерах: единственное нововведение – возможность съемки видео в режиме "Киноэффект".

8 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 в четырех модификациях, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. Главное изменение, ранее слитое в сеть, получили Pro-версии iPhone: вместо характерной "челки" они теперь имеют вырез в экране под названием Dynamic Island.

Предзаказ на новые модели смартфонов стартовал 9 сентября, а базовый iPhone 14 появится в зарубежных магазинах уже 16 сентября. Как сообщил в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новые устройства Apple будут поставляться в РФ по параллельному импорту, поэтому у россиян будет возможность приобрести новинки.

