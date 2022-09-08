Дочь Стива Джобса посмеялась над новым iPhone 14

Фото: youtube.com/Apple

Дочь американского предпринимателя, основателя корпорации Apple Стива Джобса Ева после презентации нового iPhone 14 поделилась фотографией, на которой изображен пожилой мужчина в красной полосатой рубашке, держащий в руках точно такую же рубашку.

"Я обновил iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшнего анонса Apple", – написано на снимке в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) Евы.

Ранее аналитики рассказали о функции новой версии iPhone, которая станет бесполезной на территории РФ. По их словам, жители не смогут воспользоваться экстренным вызовом с использованием спутниковой связи.

После презентации новых моделей iPhone российские сотовые ретейлеры объявили предзаказ на устройства. Точную дату старта продаж новых моделей пока не называли. Стоимость iPhone 14 в МТС может составить от 84,99 до 166,99 тысячи рублей.