Продажи iPhone 14 могут стартовать в РФ в октябре – СМИ

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На следующий день после презентации новых моделей iPhone российские сотовые ретейлеры объявили предзаказ на устройства в РФ. По данным аналитиков, продажи в розничных магазинах в России могут стартовать с октября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отечественных ретейлеров.

Уточняется, что точную дату старта продаж новых моделей iPhone в РФ пока не называли. Для тех, кто оформит предзаказ, отметили российские ретейлеры, цена на смартфон останется фиксированной и не будет зависеть от колебаний валюты.

По данным СМИ, стоимость iPhone 14 в МТС может составить от 84,99 до 166,99 тысячи рублей. Стоимость назвали представители компании.

В "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что покупатели, которые оформят предзаказ на модель, получат устройство "в максимально доступные сроки после официального мирового старта продаж с учетом усложнения цепочки поставок в РФ". Как и в МТС, в "М.Видео-Эльдорадо" необходимо внести предоплату за предзаказ.

Отмечается, что в "МегаФоне" также собирают заявки среди тех, кто хотел бы приобрести новинку. Однако предоплату там не берут.

Представители сети магазинов re:Store заявили, что предзаказ откроется после объявления официальной даты начала продаж. Пресс-служба Wildberries заявила, что смартфоны появятся на площадке после их поступления в РФ – в начале октября. В Ozon уточнили, что продавцы начнут реализовывать продукцию в ближайшее время после официального релиза.

По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, небольшие партии iPhone 14 прибудут в РФ уже через неделю после официального старта продаж за рубежом, а более крупные – через 2–3 недели.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что iPhone 14 будет стоить в РФ 85–90 тысяч рублей, iPhone 14 Pro – 125 тысяч рублей, iPhone 14 Pro Max –135 тысяч рублей в базовой комплектации. По его словам, цены на новинки будут достаточно высокими при низком спросе в РФ.

7 сентября Apple представила новые iPhone 14, iPhone 14 Plus, Apple Watch и AirPods Pro. Отмечалось, что новая модель устройства не отличается от iPhone 13. Изменения произошли только в расцветке гаджетов. Смартфоны выйдут в продажу в 5 цветах.

