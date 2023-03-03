Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Магазин re:Store продолжает гарантийное обслуживание Mac и iPad в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Inventive Retail Group, управляющую розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.

"re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство", – отмечается в сообщении.

В компании заявили, что нет информации о прекращении гарантийного обслуживания Mac и iPad.

Ранее в телеграм-канале Fixed.One появилось сообщение, что в России прекращено гарантийное обслуживание компьютеров и планшетов Apple.

"Предварительно, компания предлагает владельцам техники, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств", – отмечалось в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что компания Apple разослала сервисным центрам сообщение о прекращении обслуживания. Также же добавили, что обслуживание iPhone и часов Apple Watch пока продолжается, но неизвестно, на какой срок.

В сообщении подчеркнули, что в этих условиях нет достоверной информации, насколько долго еще будут существовать авторизованные сервисные центры. Вероятно, часть центров может быть закрыта.

Напомним, в конце мая 2022 года оператор розничной продажи Apple в России re:Store временно приостановил деятельность 15 магазинов в РФ в связи с проблемами с поставками. 8 магазинов закрыто в Москве, при этом еще 35 магазинов продолжают реализацию товара. 4 торговые точки закрылись в Санкт-Петербурге и по одной – в Краснодаре, Казани, Челябинске.



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