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Экономика

Apple официально отказалась от поставок золота, вольфрама и тантала из России

Apple официально отказалась от поставок золота, вольфрама и тантала из России

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Компания Apple официально отказалась от поставок золота, вольфрама и тантала из России. Об этом написали СМИ со ссылкой на отчетность компании.

Однако уточняется, что Apple продолжает получать отечественные материалы, оформляя заказы на металл через третьи страны. Так поступают и многие другие иностранные компании. Например, южнокорейская Samsung продолжает закупки, несмотря на отказ поставлять свою продукцию в РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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