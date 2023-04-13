Компания Apple официально отказалась от поставок золота, вольфрама и тантала из России. Об этом написали СМИ со ссылкой на отчетность компании.

Однако уточняется, что Apple продолжает получать отечественные материалы, оформляя заказы на металл через третьи страны. Так поступают и многие другие иностранные компании. Например, южнокорейская Samsung продолжает закупки, несмотря на отказ поставлять свою продукцию в РФ.

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