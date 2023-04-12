Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Детский технопарк "Наукоград", учебные аудитории для студентов и площадка для выставок расположатся в новом корпусе Московского финансово-юридического университета. Строительство здания завершилось, а в его открытии принял участие Сергей Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, его площадь оценивается в 550 квадратных метров. Учащимся школ будут предложены программы по обучению в сферах авиации, космонавтики, беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий, архитектуры и дизайна.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.