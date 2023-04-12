Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Город

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Собянин сообщил о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Собянин пригласил москвичей на ВДНХ в День космонавтики

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Детский технопарк "Наукоград", учебные аудитории для студентов и площадка для выставок расположатся в новом корпусе Московского финансово-юридического университета. Строительство здания завершилось, а в его открытии принял участие Сергей Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, его площадь оценивается в 550 квадратных метров. Учащимся школ будут предложены программы по обучению в сферах авиации, космонавтики, беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий, архитектуры и дизайна.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика