Посол в РФ заявил, что Белоруссия должна иметь стопроцентные гарантии безопасности

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Белоруссия должна иметь стопроцентные гарантии безопасности, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.

"Невзирая на Будапештский меморандум, это все попранные, по сути, на сегодня соглашения и договоренности по обеспечению безопасности стран, отказавшихся от ядерного оружия, у Беларуси должны быть стопроцентные гарантии безопасности в случае нападения на нашу территорию", – передает телеканал "Россия 1" слова посла.

По словам диппредставителя, Совбезы Российской Федерации и Белоруссии в ближайшее время завершат создание проекта концепции безопасности Союзного государства. По этому документу, Минску обозначат четкие гарантии безопасности со стороны российского государства в случае вооруженного нападения на Белоруссию.

Крутой заявил, что между Минском и Москвой за последние годы не было такого взаимодействия. Он подчеркнул, что в настоящее время совершенно другие вызовы.

Ранее Владимир Путин рассказал, что власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия будут и дальше укреплять системы безопасности Союзного государства, таким образом предоставляя гарантии для "устойчивого, поступательного социально-экономического развития".



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