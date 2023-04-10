Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание Xbox – СМИ

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Компания Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России, включая те, что были ввезены в страну официально. Об этом сообщает газета "Известия".

"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации", – заявил представитель техподдержки компании.

Он сообщил, что владельцам консолей в случае с ее неисправностью стоит обращаться в магазин, в котором она была приобретена. В Роспотребнадзоре дали такой же совет.

Уточняется, что все ретейлеры, которых опросила газета, подтвердили готовность взять на себя обязательства по обслуживанию консолей Microsoft.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft выплатит почти три миллиона долларов в качестве штрафа за нарушение санкционного режима США, в том числе за нарушение антироссийских санкций. Microsoft причастна к нарушению ограничений в отношении не только России, но и Кубы, Ирана и Сирии.

До этого стало известно, что в России с апреля будут увеличены до двух месяцев сроки гарантийного ремонта техники Apple. Это связано с тем, что Apple не хочет продлевать договор с российскими авторизованными сервисными центрами, который истек в конце марта.

"Техно": Apple не собирается продлевать договоры с российскими АСЦ

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