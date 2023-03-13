Сроки ремонта техники Apple увеличатся в РФ с апреля – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России с апреля будут увеличены до двух месяцев сроки гарантийного ремонта техники Apple. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно информации газеты, это связано с тем, что Apple не хочет продлевать договор с российскими авторизованными сервисными центрами, который истекает в конце марта.

"С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев", – заявил собеседник газеты.

Подобная схема необходима компании для того, чтобы соблюсти санкции США, которые предполагают запрет на ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов.

Ранее сообщалось, что в России начали продавать активированные за рубежом iPhone. Причиной ввоза уже активированных устройств стало то, что зарубежные партнеры опасаются разрыва контракта с Apple.

Эксперты уточнили, что в случае покупки уже активированного устройства, если с ним что-то случится, то рассчитывать придется только на сервисную поддержку у продавца.



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