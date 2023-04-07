00:11В мире
Microsoft выплатит почти 3 миллиона долларов за нарушение санкций США
Фото: depositphotos/wolterke
Компания Microsoft выплатит почти три миллиона долларов в качестве штрафа за нарушение санкционного режима США, в том числе за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
В документе указано, что корпорация согласилась на выплату 2 миллионов 980 тысяч долларов в качестве добровольного урегулирования потенциальной административной ответственности за 1339 явных нарушений.
Microsoft причастна к нарушению ограничений в отношении не только России, но и Кубы, Ирана и Сирии. В управлении отметили, что компания экспортировала в указанные страны услуги или программное обеспечение из Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows пользователям из России. Установить операционную систему можно с помощью специального помощника по установке, который также предлагается к скачиванию на сайте Microsoft
Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!