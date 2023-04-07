Microsoft выплатит почти 3 миллиона долларов за нарушение санкций США

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Компания Microsoft выплатит почти три миллиона долларов в качестве штрафа за нарушение санкционного режима США, в том числе за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

В документе указано, что корпорация согласилась на выплату 2 миллионов 980 тысяч долларов в качестве добровольного урегулирования потенциальной административной ответственности за 1339 явных нарушений.

Microsoft причастна к нарушению ограничений в отношении не только России, но и Кубы, Ирана и Сирии. В управлении отметили, что компания экспортировала в указанные страны услуги или программное обеспечение из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows пользователям из России. Установить операционную систему можно с помощью специального помощника по установке, который также предлагается к скачиванию на сайте Microsoft

Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

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