Два месяца на ремонт: как изменится сервисное обслуживание техники Apple

Компания Apple не планирует продлевать соглашение с авторизованными сервисными центрами (АСЦ) в России, которое истекает в марте. Из-за этого срок гарантийного ремонта техники может вырасти до двух месяцев. Разбираемся, как может измениться обслуживание для владельцев устройств.



За границу на ремонт

В конце марта 2023 года истекают сроки договоров между Apple и российскими сервисными центрами. Компания не планирует их продлевать, сообщает газета "Известия".

"Вместо этого компания заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ", – рассказал один из участников рынка.

Источники утверждают, что такая схема необходима для соблюдения санкций, которые запрещают ввоз смартфонов в Россию дороже 300 долларов. Сюда входят и подменные телефоны, которые сервисные центры выдают клиентам на время ремонта.

При этом АСЦ в РФ продолжат работу, но в другом формате, объяснила ведущий юрисконсульт юридической компании "ЭБР" Анна Сарбукова. По ее словам, новая зарубежная компания, уполномоченная Apple на работу с РФ, заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда российские пользователи смогут, как и раньше, обращаться за гарантийной поддержкой.

"Просто непосредственно осуществлять ремонт будет другое юридическое лицо", – добавила она.

По мнению экспертов, уже с апреля, получив устройство, российские АСЦ будут связываться с новым иностранным партнером Apple и отправлять ему гаджет, а затем принимать его и выдавать обратно владельцу.

Именно по причине такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев, считают участники рынка.

Долго, сложно, но не навсегда

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласился, что гарантийное обслуживание для владельцев техники Apple после марта 2023 года станет сложнее.





Эльдар Муртазин аналитик Mobile Research Group В марте 2022-го компания Apple заявила о своем уходе. С этого момента отсчитывался год плюс еще несколько месяцев для техники, которая допродавалась в торговых сетях, когда корпорация еще несет какие-то гарантийные обязательства. К лету мы лишаемся авторизации вообще всех сервисных центров, они прекратят получать комплектующие.

После этого АСЦ не смогут ремонтировать новые модели iPhone и MacBook, уточнил эксперт.

"Потому что комплектующих просто не будет. Плюс, чтобы отремонтировать устройство Apple, его нужно прописывать в системе сервиса. Для российских АСЦ это станет недоступно", – отметил он в беседе с Москвой 24.

В сервисные центры владельцы техники смогут обращаться только за мелким ремонтом, например заменой батареи или корпуса.

"Люксовое составляющее, когда тебе меняют сломанное устройство на новое, – такого уже точно не будет", – добавил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что точной информации, будут ли отправлять технику на ремонт за границу и сколько это займет времени, пока нет.

В любом случае со временем ситуация с гарантийным обслуживанием устройств Apple должна нормализоваться, считает аналитик, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.





Ваге Закарян аналитик, руководитель команды разработки платформы Gem4me После введения новых требований еще не создана отлаженная инфраструктура, и даже представители сервисных центров не всегда точно знают, как правильно действовать. Со временем такая инфраструктура будет создана и процессы снова будут отлажены, но так как изменения достаточно масштабные, на это могут уйти месяцы. А пока придется учитывать особенности переходного периода.

По его словам, владельцы техники Apple в любом случае так или иначе смогут претендовать на гарантийное обслуживание. Только теперь каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально и зависеть от того, где и когда было куплено устройство, пояснил он.