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13 марта, 16:21

Технологии

Два месяца на ремонт: как изменится сервисное обслуживание техники Apple

Компания Apple не планирует продлевать соглашение с авторизованными сервисными центрами (АСЦ) в России, которое истекает в марте. Из-за этого срок гарантийного ремонта техники может вырасти до двух месяцев. Разбираемся, как может измениться обслуживание для владельцев устройств.

За границу на ремонт

Фото: depositphotos/bernardbodo

В конце марта 2023 года истекают сроки договоров между Apple и российскими сервисными центрами. Компания не планирует их продлевать, сообщает газета "Известия".

"Вместо этого компания заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ", – рассказал один из участников рынка.

Источники утверждают, что такая схема необходима для соблюдения санкций, которые запрещают ввоз смартфонов в Россию дороже 300 долларов. Сюда входят и подменные телефоны, которые сервисные центры выдают клиентам на время ремонта.

При этом АСЦ в РФ продолжат работу, но в другом формате, объяснила ведущий юрисконсульт юридической компании "ЭБР" Анна Сарбукова. По ее словам, новая зарубежная компания, уполномоченная Apple на работу с РФ, заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда российские пользователи смогут, как и раньше, обращаться за гарантийной поддержкой.

"Просто непосредственно осуществлять ремонт будет другое юридическое лицо", – добавила она.

По мнению экспертов, уже с апреля, получив устройство, российские АСЦ будут связываться с новым иностранным партнером Apple и отправлять ему гаджет, а затем принимать его и выдавать обратно владельцу.

Именно по причине такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев, считают участники рынка.

Долго, сложно, но не навсегда

Фото: depositphotos/bernardojbp

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласился, что гарантийное обслуживание для владельцев техники Apple после марта 2023 года станет сложнее.

В марте 2022-го компания Apple заявила о своем уходе. С этого момента отсчитывался год плюс еще несколько месяцев для техники, которая допродавалась в торговых сетях, когда корпорация еще несет какие-то гарантийные обязательства. К лету мы лишаемся авторизации вообще всех сервисных центров, они прекратят получать комплектующие.
Эльдар Муртазин
аналитик Mobile Research Group

После этого АСЦ не смогут ремонтировать новые модели iPhone и MacBook, уточнил эксперт.

"Потому что комплектующих просто не будет. Плюс, чтобы отремонтировать устройство Apple, его нужно прописывать в системе сервиса. Для российских АСЦ это станет недоступно", – отметил он в беседе с Москвой 24.

В сервисные центры владельцы техники смогут обращаться только за мелким ремонтом, например заменой батареи или корпуса.

"Люксовое составляющее, когда тебе меняют сломанное устройство на новое, – такого уже точно не будет", – добавил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что точной информации, будут ли отправлять технику на ремонт за границу и сколько это займет времени, пока нет.

В любом случае со временем ситуация с гарантийным обслуживанием устройств Apple должна нормализоваться, считает аналитик, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

После введения новых требований еще не создана отлаженная инфраструктура, и даже представители сервисных центров не всегда точно знают, как правильно действовать. Со временем такая инфраструктура будет создана и процессы снова будут отлажены, но так как изменения достаточно масштабные, на это могут уйти месяцы. А пока придется учитывать особенности переходного периода.
Ваге Закарян
аналитик, руководитель команды разработки платформы Gem4me

По его словам, владельцы техники Apple в любом случае так или иначе смогут претендовать на гарантийное обслуживание. Только теперь каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально и зависеть от того, где и когда было куплено устройство, пояснил он.

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