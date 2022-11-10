В России начали продавать сертифицированные приставки Xbox

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Fabian Sommer

В российских магазинах в продаже появились сертифицированные приставки Xbox Series S и X, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что приставки, прошедшие "Ростест", имеют код 00011 в названии самой модели, добавочный префикс Ru или РСТ.

Купить такие устройства можно в "М.Видео-Эльдорадо", Techline24, "Комусе", на Ozon и "Яндекс.Маркете".

"Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык", – рассказали изданию в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Также наличие сертифицированных консолей подтвердили представители Ozon. При этом представители маркетплейса не уточнили, когда именно приставки завезли на территорию РФ и по какому механизму.

Ранее сообщалось, что компания Sony объявила о покупке игровой студии Savage Game Studios. По словам представителей компании, студия была приобретена для того, чтобы организовать запуск большого количества игр от PlayStation Studios на мобильных платформах.

До этого стало известно, что свыше 55% российских геймеров с февраля стали реже покупать компьютерные игры. В качестве причины такого процесса 34% опрошенных назвали высокие цены на игры. Примерно столько же респондентов решили скачивать файлы с торрент-трекеров.

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