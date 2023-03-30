Прием заявок на субсидии для экспортеров в Москве начнется 3 апреля

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Столичные предприниматели, чьи товары продаются за рубежом, могут подать заявку на получение субсидии с 3 апреля по 31 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, эта мера поддержки помогает бизнесу развиваться и улучшать свои показатели. В частности, субсидия позволит возместить затраты, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности.

"Всего с 2019 года объем оказанной финансовой поддержки экспортерам превысил 1,5 миллиарда рублей. Московские товары активно выходят на рынки дружественных стран, благодаря чему увеличивается производство и появляются новые рабочие места", – подчеркнула Сергунина.

Она отметила, что максимальный размер выплаты – 3 миллиона рублей. Ими можно компенсировать часть затрат, понесенных с 2020 по 2023 год, за получение патентов, сертификацию продукции и систем менеджмента, адаптацию товаров к выводу на международный рынок.

Кроме того, можно покрыть расходы на транспортировку товара за рубеж. Подать заявку можно сразу по нескольким направлениям. Для получения субсидии предпринимателям надо предоставить документы, подтверждающие фактически понесенные затраты.

В ноябре прошлого года Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении столичным компаниям-экспортерам субсидии по возмещению части затрат на исполнение контрактов 2022 года. Согласно постановлению мэра, максимальный объем компенсации будет составлять 3 миллиона рублей, однако не более 50% от общего размера выручки от экспорта и уплаченных налогов.

Столичные власти полагают, что компенсация части затрат в тяжелых условиях санкционного давления и вынужденного изменения логистики поможет московским компаниям найти новые рынки и сохранить вектор развития.

С марта 2022 года в Москве действует набор антикризисных мер поддержки бизнеса. К октябрю помощь в имущественно-земельной сфере получили почти 1,4 тысячи предпринимателей.

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