Компания Microsoft не намерена закрывать представительство в России

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Американская корпорация Microsoft не намерена закрывать свое юридическое представительство в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет российского офиса компании за прошлый год.

Основное юрлицо корпорации представлено в РФ с мая 2004 года. В конце 2021-го численность персонала там составляла 376 специалистов.

"При этом решение о ликвидации ООО "Майкрософт рус" на дату утверждения настоящей отчетности (март 2023 года. – Прим. ред.) не рассматривается", – сообщается в документе.

В отчете также говорится, что головная корпорация будет продолжать отслеживать все изменения в существующих санкциях. В базе ФНС России отмечается, что выручка "Майкрософт рус" за прошлый год составила 6,44 миллиарда рублей. При этом прибыль от продаж увеличилась на 21,5%, до 946,5 миллиона рублей.

Компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России в марте прошлого года. В июне у российских пользователей начались проблемы со скачиванием Windows 10 и 11.

Уже декабре Microsoft снова открыла доступ к установке Windows для россиян. Загрузить операционную систему можно с помощью специального помощника по установке.