Российским программистам ограничат возможность поднимать цены на ПО

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Минцифры и российские разработчики программного обеспечения до конца мая подпишут "Ценовую хартию социально-ответственного IT-бизнеса", согласно которой участники рынка не смогут повышать цены на ПО более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

На идее введения ценового потолка настаивали крупные потребители ПО, которые уже вложились в зарубежные решения и не готовы переплачивать за российские. Разработкой соглашения совместно с Минцифры занимались софтверные ассоциации "Отечественный софт", "Руссофт", АПКИТ и другие. Хартию планируют подписать на форуме "Цифровая индустрия промышленной России 2023", который состоится в конце мая.

Согласно документу, в условиях "стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета" российские разработчики ПО будут добровольно ограничивать рост цен на свои продукты. Максимальный порог рассчитывается исходя из стоимости продукта на ту же дату прошлого года с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%.

По итогам первого квартала 2023 года индекс потребительских цен Росстата составил 108,62%. Это означает, что реальный ценовой потолок для разработчиков ПО был бы на уровне почти 27%. ЦБ прогнозирует, что индекс по итогам 2023 года достигнет 104,5–106,5%, то есть потолок может составить 19,5–21,5%.

Действие хартии продлится до 2028 года. Однако "в случае изменения внешнеполитических и экономических условий, срок действия может быть пересмотрен".

Участники рынка разработки ПО поддержали проект хартии в официальных заявлениях. Например, гендиректор "Ред Софт" Максим Анисимов заявил, что ограничение цен "уместно в разумных пределах", а сам документ "содержит взвешенный подход".

Ранее сообщалось, что Минцифры обяжут продавцов компьютеров предустанавливать российские операционные системы (ОС). Таким образом станет возможно эффективнее бороться с контрафактными поставками устройств с нелегальной Windows, которая не получает обновления безопасности, считают эксперты. При этом отмечается, что такой шаг может привести к подорожанию товаров.

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