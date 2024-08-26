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26 августа, 19:30

Происшествия

Новости мира: извержение вулкана началось в Исландии

Новости мира: извержение вулкана началось в Исландии

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В Исландии началось извержение вулкана, который находится рядом с городом Гриндавик. Местных жителей уже эвакуировали. Разлом в земле увеличивается с каждым днем. При этом расплавленная лава вытекает оттуда очень быстро. Местные жители опасаются, что лава может добраться до домов.

В свою очередь, в столице Гвинеи Конакри, устанавливают ущерб после мощного наводнения. В регионе идет сезон дождей, поэтому ливни и грозы значатся в прогнозах каждый день. С таким количеством осадков ливневки не справляются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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