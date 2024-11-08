Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах

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Поздравление Владимиром Путиным Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США можно считать официальным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все, что говорит президент, – это официально, конечно", – приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Путин может сам позвонить Трампу, однако это будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Вместе с тем пока остается неясным, когда может произойти разговор Трампа и Путина и какая будет повестка этого диалога, отметил Песков. Также нет понимания, пригласит ли Путин избранного президента США на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году в Москве.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Путин заявил, что не знает о дальнейших действиях Трампа, однако выразил готовность возобновить с ним контакт.

Трамп в ответ на это сообщил, что еще не разговаривал с Путиным, но допускает такую возможность. Республиканец добавил, что после победы на президентских выборах он уже пообщался примерно с 70 мировыми лидерами.