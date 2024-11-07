Песков отверг заявление Харрис о том, что Путин "съест Трампа" на ланч

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с предвыборным заявлением вице-президента США Камалы Харрис о том, что Владимир Путин "съест Трампа" (кандидат в президенты США Дональд Трамп) на ланч.

"Путин не ест людей", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, после выборов в США контактов между Путиным и Трампом не было. Кроме того, Пескову неизвестно о возможном диалоге.

В своей предвыборной речи Харрис, говоря об урегулировании украинского конфликта, заявляла, что Путин "съел бы" Трампа "на ланч". Такое утверждение она сделала на дебатах с Трампом.

Между тем Песков не исключил общение Путина с Трампом до его инаугурации. Он отметил, что со штабом Трампа после выборов из администрации президента России или МИД РФ не связывались. Путин также не планирует звонить уходящему главе США Джо Байдену.

