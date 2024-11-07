Киселев заявил, что Путин формулирует послание для всего мира

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Владимир Путин готовит послание для всего мира, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"У Путина есть концепция мира, и он не обязательно должен договаривать все. И не обязательно должен диктовать. Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает", – цитирует слова Киселева РИА Новости.

Гендиректор "Россия сегодня" отметил, что если мы понимаем российского лидера, то мы понимаем Россию и те процессы, которые происходят в мире, ведь Путин фактически их программирует.

Также Киселев рассказал, что самый распространенный вопрос представителей главных СМИ стран БРИКС был о том, что Россия готова предложить миру. По его словам, РФ предлагает другим странам "свободу", "новые форматы" и "просьбу быть самими собой".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов главы США, по которым избранным президентом стал республиканец Дональд Трамп, будут затронуты Путиным на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Однако Песков не прокомментировал возможность присутствия РФ на церемонии вступления Трампа на новую должность, так как неизвестно, кого США будут приглашать на это мероприятие.