02 ноября, 10:49Политика
Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин уже начал готовить речь, с которой выступит на XXI заседании дискуссионного клуба "Валдай", рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Грядущая пленарная сессия пройдет 7 ноября. На ней Путин традиционно встретится с участниками клуба.
В прошлом году Путин в ходе своего выступления озвучил ряд вопросов по политическим, социальным и экономическим направлениям. В частности, российский лидер затронул темы о доходах граждан, целях спецоперации на Украине, строительстве нового мира, ситуации в Нагорном Карабахе, опыте ЧВК "Вагнер" и многом другом.
Ранее Песков заявлял, что интерес других стран к международному дискуссионному клубу "Валдай" по-прежнему велик, хотя состав участников форума и поменялся.
Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"