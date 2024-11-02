Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на "Валдае"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин уже начал готовить речь, с которой выступит на XXI заседании дискуссионного клуба "Валдай", рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Грядущая пленарная сессия пройдет 7 ноября. На ней Путин традиционно встретится с участниками клуба.

В прошлом году Путин в ходе своего выступления озвучил ряд вопросов по политическим, социальным и экономическим направлениям. В частности, российский лидер затронул темы о доходах граждан, целях спецоперации на Украине, строительстве нового мира, ситуации в Нагорном Карабахе, опыте ЧВК "Вагнер" и многом другом.

Ранее Песков заявлял, что интерес других стран к международному дискуссионному клубу "Валдай" по-прежнему велик, хотя состав участников форума и поменялся.