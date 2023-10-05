Путин заявил о росте реальных доходов россиян

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Реальные располагаемые доходы россиян увеличились более чем на 12%, а в Европе они снизились. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи.

Президент подчеркнул, что российские власти в полной мере выполняют все социальные обязательства перед гражданами. По словам Путина, РФ также полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.

"У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики, потому что то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли. И мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных и европейских сельскохозяйственных товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие производств внутри страны", – добавил он.

Путин отметил, что инфляция в стране поднялась, однако властям удалось добиться того, чтобы российские производители увеличили обороты необходимых товаров.

Кроме того, глава государства ожидает, что дефицит бюджета в стране по итогам года составит 1%. Аналогичный результат прогнозируется и на 2024–2025 годы, указал Путин.

На международном клубе "Валдай" он также рассказал, что на данный момент перед учеными, экспертами и политиками стоит задача по строительству нового мира. По его мнению, на определяющих этапах миростроительства особую роль играют именно интеллектуалы.



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