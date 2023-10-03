Правительство выделило более 1,3 млрд рублей на зарплаты гражданского персонала МВД

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Российский кабмин предусмотрел выделение свыше 1,3 миллиарда рублей на зарплаты гражданского персонала МВД РФ. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Решение приняли в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2023 года.

Ранее указ о повышении на 5,5% зарплат некоторым госслужащим подписал Владимир Путин. Согласно решению президента, с 1 октября выросли зарплаты зампредседателя Совбеза РФ, дипломатов, чиновников федеральной территории "Сириус", некоторых министров и ряда других категорий госслужащих.

До этого кабмин постановил с 1 октября на 10,5% увеличить довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.



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