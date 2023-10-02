Мишустин распорядился повысить зарплаты госслужащих и бюджетников на 5,5%

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Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат бюджетников и госслужащих на 5,5%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", – говорится в распоряжении.

Также решение затрагивает заработные платы сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, а также подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Ранее указ о повышении на 5,5% зарплат некоторым госслужащим подписал Владимир Путин. Согласно решению президента, с 1 октября выросли зарплаты зампредседателя Совбеза РФ, дипломатов, чиновников федеральной территории "Сириус", некоторых министров и ряда других категорий госслужащих.



Зарплаты некоторым госслужащим повысят на 5,5% с 1 октября